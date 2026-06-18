Осудили пензенца, насмерть сбившего мотоциклистку на ул. 8 Марта

33-летнего жителя Пензы признали виновным в ДТП на улице 8 Марта, в котором погибла 31-летняя мотоциклистка.

Трагедия случилась вечером 5 сентября 2025 года. Водитель ВАЗ-2107 поворачивал на нерегулируемом пересечении с улицей Островского и выехал на полосу встречного движения. Он не уступил дорогу женщине, управлявшей мотоциклом Yamaha YZF-R6 и двигавшейся по крайней левой полосе со стороны улицы Карпинского.

Машина и мототранспорт столкнулись. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП.

Экспертиза показала, что в столкновении виновны оба участника: они нарушили правила дорожного движения. Установлено, что скорость мотоциклистки была около 140 км/ч.

Водитель ВАЗа полностью признал свою вину.

При вынесении решения суд учел, что пензенец возместил имущественный вред от преступления. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам принудительных работ, из заработной платы мужчины будут удерживать ежемесячно 5% в доход государства.

Кроме того, пензенца лишили водительских прав на 2 года.

«В пользу родственника погибшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 000 000 рублей», - рассказали в Ленинском районном суде.

Пока приговор не вступил в законную силу.