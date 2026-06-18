В Мокшанском районе вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

42-летнего жителя Московской области признали виновным в смертельном ДТП на трассе М-5 в Мокшанском районе. Авария произошла утром 31 января 2026 года.

Мужчина за рулем автомобиля Toyota Estima ехал со стороны Москвы, в салоне находились 7 пассажиров. На 565-м километре дороги (рядом с селом Широкоис) водитель не выбрал безопасную скорость, потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ГАЗом и КамАЗом.

В результате 2 пассажира автомобиля Toyota, мужчина 1992 года рождения и девушка 2002 года рождения, скончались от полученных травм на месте происшествия. Еще 2 пассажира получили травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Водитель полностью признал свою вину.

При вынесении решения суд учел, что у мужчины положительная характеристика, он не состоит на учете у врача-нарколога, содержит 6 детей, четверо из которых маленькие. Кроме того, москвич добровольно возместил ущерб пострадавшим.

Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Мужчину на 3 года лишили водительских прав, рассказали в Мокшанском районном суде.

Пока приговор не вступил в законную силу.