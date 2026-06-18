В Пензе закрыли бизнес лжеремонтников бытовой техники

В Пензенской области 29-летний уроженец Удмуртии организовал преступную группу, участники которой под видом мастеров по ремонту бытовой техники похищали у людей деньги.

По версии следствия, в регионе действовали злоумышленники в возрасте от 20 до 29 лет. Организатор нашел 8 сообщников через объявления в интернете, все они жители Пензы. Преступления «ремонтники» совершали с января 2024 года по май 2026-го.

Перед тем как отправиться к клиентам, «мастера» проходили 7-дневный тренинг, на котором учились способам обмана и оказания психологического давления на жертв. Также была предусмотрена стажировка с наставником.

Мошенники находили жертв через листовки или точечный обзвон. Они осматривали сломанную технику, делали вид, что заняты трудоемкой диагностикой. После злоумышленники рассказывали о неисправностях, которых на самом деле не было, и озвучивали необоснованно завышенную стоимость ремонта.

«Предварительно установлено 10 потерпевших от преступной деятельности», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 200 000 рублей. На имущество обвиняемых наложили арест.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас полиция ищет других возможных участников преступной группы.