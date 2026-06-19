Пензенцы организовали криминальный бизнес по покупке банковских карт

Четырех пензенцев подозревают в покупке банковских карт у граждан для незаконных транзакций. Мужчины вели бизнес с июля по октябрь 2025 года.

Двое горожан 30 и 42 лет занимались тем, что подыскивали подходящих для их целей людей, в основном ведущих асоциальный образ жизни. Им предлагали за 500 рублей оформить карту и предоставить доступ в личный кабинет.

Согласившихся злоумышленники приводили к своим сообщникам 25 и 35 лет, которые работали в офисе обслуживания оператора сотовой связи. Те в нарушение инструкции оформляли на «клиентов» банковские карты.

«Установлено, что таким образом злоумышленники получили платежные средства не менее трех жителей областного центра», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Привязанные к картам счета использовались для транзита финансов, которые были получены незаконным путем.

По данному факту возбудили уголовное дело. Пензенцев, занимавшихся поисками владельцев карт, отправили под домашний арест. Их сообщники, которые работали в офисе обслуживания, находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ту же меру пресечения избрали для горожан, предоставивших свои карты злоумышленникам.