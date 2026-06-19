Пензенцы организовали криминальный бизнес по покупке банковских карт

Криминал

Пензенцы организовали криминальный бизнес по покупке банковских карт
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Четырех пензенцев подозревают в покупке банковских карт у граждан для незаконных транзакций. Мужчины вели бизнес с июля по октябрь 2025 года.

Двое горожан 30 и 42 лет занимались тем, что подыскивали подходящих для их целей людей, в основном ведущих асоциальный образ жизни. Им предлагали за 500 рублей оформить карту и предоставить доступ в личный кабинет.

Согласившихся злоумышленники приводили к своим сообщникам 25 и 35 лет, которые работали в офисе обслуживания оператора сотовой связи. Те в нарушение инструкции оформляли на «клиентов» банковские карты.

«Установлено, что таким образом злоумышленники получили платежные средства не менее трех жителей областного центра», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Привязанные к картам счета использовались для транзита финансов, которые были получены незаконным путем.

Пензенцы организовали криминальный бизнес по покупке банковских карт

По данному факту возбудили уголовное дело. Пензенцев, занимавшихся поисками владельцев карт, отправили под домашний арест. Их сообщники, которые работали в офисе обслуживания, находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ту же меру пресечения избрали для горожан, предоставивших свои карты злоумышленникам.

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