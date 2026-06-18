Пензячка отдала 1 млн рублей, чтобы спастись от уголовного преследования

Криминал

Пензячка отдала 1 млн рублей, чтобы спастись от уголовного преследования
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36-летний житель Казани, который стал участником мошеннической схемы, примененной к пензенской пенсионерке, проведет ближайшие годы в колонии строгого режима.

В прошлом сентябре 79-летней жительнице Пензы позвонили и сообщили: установлен факт ее сотрудничества со спецслужбами Украины.

«Мошенники убедили пенсионерку в необходимости передачи денежных средств для их «декларирования» с целью подтверждения непричастности к противоправным действиям против Российской Федерации», - рассказали в областной прокуратуре.

Пожилая женщина поверила, собрала свои накопления - 1 млн рублей - и, спрятав их в одежде, отдала таксисту, который не был в курсе происходившего. Он отвез посылку в Казань.

В столице Татарстана таксиста встретил подсудимый. Его задачей было получить посылку и отправить деньги на указанные кураторами преступной группы счета. Однако мужчине помешали полицейские.

Житель Казани, ранее судимый, полностью признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Деньги вернули пенсионерке.

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