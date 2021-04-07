Криминал

В Кузнецком районе инспектор ДПС не польстился на взятку

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39-летний житель Кузнецкого района стал фигурантом уголовного дела за попытку откупиться от стража порядка.

9 марта автомобиль, на котором ехал мужчина, остановил инспектор ДПС. Оказалось, что водитель лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, у него не было полиса ОСАГО.

В салоне патрульной машины водитель решил договориться с сотрудником Госавтоинспеции о том, что тот закроет глаза на нарушение и не будет составлять протокол. В «знак благодарности» мужчина положил в бардачок 15 тысяч рублей.

«Сотрудник ГИБДД от взятки отказался и сообщил о коррупционном преступлении в дежурную часть. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кузнецкий районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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