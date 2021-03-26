Криминал

В пензенской аптеке незаконно сбывали прегабалин

Печать

Очередной этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» выявил, что одним из таких мест была пензенская аптека. Это выяснилось после задержания мужчины 1971 года рождения.

«В ходе личного досмотра было изъято сильнодействующее вещество прегабалин. Данное вещество, со слов гражданина, он приобрел в одной из аптек Первомайского района. Впоследствии оперативным составом были спланированы мероприятия по документированию противоправной деятельности данной аптеки», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

В результате было установлено, что исполнительный директор учреждения незаконно сбывал сильнодействующее вещество наркозависимым гражданам.

«Из незаконного оборота было изъято шесть блистеров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 Уголовного кодекса Российской Федерации», - пояснил Алексей Власов.

Всего во время проведения этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудникам правоохранительных органов поступило 54 сигнала о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбуждено 64 уголовных дела, 84 человека были привлечены к ответственности за употребление и хранение запрещенных веществ.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте