В пензенской аптеке незаконно сбывали прегабалин

26.03.2021 | 19:53

Очередной этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» выявил, что одним из таких мест была пензенская аптека. Это выяснилось после задержания мужчины 1971 года рождения.

«В ходе личного досмотра было изъято сильнодействующее вещество прегабалин. Данное вещество, со слов гражданина, он приобрел в одной из аптек Первомайского района. Впоследствии оперативным составом были спланированы мероприятия по документированию противоправной деятельности данной аптеки», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

В результате было установлено, что исполнительный директор учреждения незаконно сбывал сильнодействующее вещество наркозависимым гражданам.

«Из незаконного оборота было изъято шесть блистеров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 Уголовного кодекса Российской Федерации», - пояснил Алексей Власов.

Всего во время проведения этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудникам правоохранительных органов поступило 54 сигнала о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбуждено 64 уголовных дела, 84 человека были привлечены к ответственности за употребление и хранение запрещенных веществ.