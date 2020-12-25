Обвиняемым по чемодановскому делу продлили срок ареста

25.12.2020 | 16:06

В пятницу, 25 декабря, Пензенский областной суд продлил срок ареста 28 подсудимым по так называемому чемодановскому делу по 6 апреля включительно.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, они находятся под стражей.

13 июня 2019 года произошел бытовой конфликт между представителями цыганской общины и жителями Чемодановки. В результате погиб мужчина 1985 года рождения: один из зачинщиков драки ударил его деревянным бруском по голове, и он на следующий день скончался в больнице. Еще 21 человек пострадал, было повреждено имущество граждан.

Рассмотрение дела началось 19 мая 2020 года. Ни один из подсудимых свою вину не признал.

В судебных заседаниях потерпевшие давали показания. Так, сельчанке осколки кирпичей попали по ногам, нанеся ссадины и синяки. Мужчина вышел из автомобиля, и в него полетели тяжелые предметы, угодившие в голову и ногу. Трое молодых людей получили травмы.

Женщине осколок кирпича попал в висок, еще два молодых человека получили удары по ногам.

Рассказывали о событиях в Чемодановке и другие свидетели инцидента. 46-летний мужчина и два его сына 22 и 19 лет. Они находились у родственницы, которая проживает недалеко от места инцидента, и поведали суду об увиденном.