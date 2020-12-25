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Криминал

Обвиняемым по чемодановскому делу продлили срок ареста

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В пятницу, 25 декабря, Пензенский областной суд продлил срок ареста 28 подсудимым по так называемому чемодановскому делу по 6 апреля включительно.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, они находятся под стражей.

13 июня 2019 года произошел бытовой конфликт между представителями цыганской общины и жителями Чемодановки. В результате погиб мужчина 1985 года рождения: один из зачинщиков драки ударил его деревянным бруском по голове, и он на следующий день скончался в больнице. Еще 21 человек пострадал, было повреждено имущество граждан.

Рассмотрение дела началось 19 мая 2020 года. Ни один из подсудимых свою вину не признал.

В судебных заседаниях потерпевшие давали показания. Так, сельчанке осколки кирпичей попали по ногам, нанеся ссадины и синяки. Мужчина вышел из автомобиля, и в него полетели тяжелые предметы, угодившие в голову и ногу. Трое молодых людей получили травмы.

Женщине осколок кирпича попал в висок, еще два молодых человека получили удары по ногам.

Рассказывали о событиях в Чемодановке и другие свидетели инцидента. 46-летний мужчина и два его сына 22 и 19 лет. Они находились у родственницы, которая проживает недалеко от места инцидента, и поведали суду об увиденном.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Продление... Переквалификация... Истечение срока давности...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина вышел из автомобиля, и в него полетели тяжелые предметы,
Интересно, а с какой целью он вышел из автомобиля там где предметы летают?

Гость||

Ждут походу, чтобы на тормозах спустить ? Хорошо если русских с татарами виноватыми не сделают.

Пенза, скоро станет столицей цыганской России ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

бытовой конфликт между
Бытовой между двумя национальностями?

Гость||

за что бились и кто победил?

Гость||

Национальность не имеющая родины?

Гость||

Там был межнациональный конфликт. Это даже из текста видно.

Гость||

Гость писал(a):

Бытовой между двумя национальностями?
Прикинь, так часто бывает.

Гость||

Гость писал(a):

Ждут походу, чтобы на тормозах спустить ? Хорошо если русских с татарами виноватыми не сделают.
А они разве не виноватые?

Гость||

Гость писал(a):

Национальность не имеющая родины?
Много таких. От эскимосов до евреев.

Гость||

Успокойтесь уже срок давности по 105 УК РФ 15 лет, по 213 Ук Рф 6 лет, какая тут может быть переквалификация , какие могут быть сроки давности! Кто нибудь хоть объём дела представляет с таким количеством обвиняемых и с таким же количеством адвокатов!

Имя: Гость
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