«Инкассатор» забрал у сердобчанина 8 млн рублей

В Сердобском районе 71-летний пенсионер стал жертвой мошеннической схемы с «декларированием наличных».

Мужчине позвонил «сотрудник ФСБ» и заявил о необходимости сделать это. За деньгами должны были приехать «сотрудники инкассации».

Сердобчанин поверил звонившему и выполнил его указания. Он отдал неизвестному свои сбережения - 8 400 000 рублей. Чуть позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Сейчас личности аферистов устанавливаются.