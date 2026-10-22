Защитившего жену пачелмца отправили на исправительные работы

Жителя Пачелмского района признали виновным в избиении гостившего у него в доме мужчины.

В мае 2026 года нетрезвый сельчанин был во дворе и услышал, как жена зовет на помощь. Он поспешил на место и застал момент, когда гость бил женщину.

Он подошел к обидчику и ударил его в челюсть.

На заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

При вынесении решения суд учел, что ранее пачелмца уже судили за преступление, совершенное с применением насилия. Также во внимание приняли противоправные действия самого гостя и его мнение о том, что мужчину не надо строго наказывать.

Сельчанину назначили 4 месяца исправительных работ. Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в Пачелмском районном суде.