Защитившего жену пачелмца отправили на исправительные работы

Криминал

Защитившего жену пачелмца отправили на исправительные работы
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Жителя Пачелмского района признали виновным в избиении гостившего у него в доме мужчины.

В мае 2026 года нетрезвый сельчанин был во дворе и услышал, как жена зовет на помощь. Он поспешил на место и застал момент, когда гость бил женщину.

Он подошел к обидчику и ударил его в челюсть.

На заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

При вынесении решения суд учел, что ранее пачелмца уже судили за преступление, совершенное с применением насилия. Также во внимание приняли противоправные действия самого гостя и его мнение о том, что мужчину не надо строго наказывать.

Сельчанину назначили 4 месяца исправительных работ. Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в Пачелмском районном суде.

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