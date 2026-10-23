Настроенного против России пензенца заподозрили в оправдании терроризма

В Пензенской области 66-летнего местного жителя подозревают в публичном оправдании терроризма.
Мужчина, настроенный против России и не поддерживающий проведение специальной военной операции на Украине, разместил в интернете материалы, оправдывающие терроризм.
Во время мониторинга контент был обнаружен сотрудниками регионального управления ФСБ РФ.
В отношении пензенца возбудили уголовное дело.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта
и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - отметили в пресс-службе ведомства.