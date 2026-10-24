Пензячку заподозрили в махинациях с несуществующим домом в Бессоновке

В Бессоновке прокуратура выявила махинации с несуществующим домом. В деле оказалась замешана жительница Пензы.

Сведения о регистрации домовладения внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в октябре 2025 года. Для несуществующей недвижимости изготовили подложный отчет об оценке, пензячка использовала «дом» в качестве залога по ипотечному кредиту.

Прокуратура установила, что кадастровый учет отсутствующего объекта государственный регистратор осуществил на основании фиктивного технического плана.

«Прокуратура возбудила в отношении кадастрового инженера, не обеспечившего проверку достоверности сведений об объекте недвижимости при проведении работ, дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план), по результатам его рассмотрения он оштрафован на 30 тыс. рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, кадастрового инженера привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокурор обратился в суд, требуя признать право на жилой дом отсутствующим, снять объект с государственного кадастрового учета, погасить регистрационную запись о праве собственности. Иск удовлетворили.

Надзорный орган направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге были возбуждены дела по статье 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо подложного документа).