Юному пензенцу грозит до 10 лет тюрьмы за наркотик в вещах

Криминал

Юному пензенцу грозит до 10 лет тюрьмы за наркотик в вещах
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На станции Пенза-III полицейские задержали 18-летнего юношу. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

При досмотре в вещах пензенца нашли 2 гриппер-пакета с порошком внутри. Экспертиза показала, что это наркотик мефедрон массой 5,53 г (является крупным размером).

Юноша признался, что приобрел и хранил запрещенное вещество для личного употребления. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за угон.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«За совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

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