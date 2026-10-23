Юному пензенцу грозит до 10 лет тюрьмы за наркотик в вещах

На станции Пенза-III полицейские задержали 18-летнего юношу. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

При досмотре в вещах пензенца нашли 2 гриппер-пакета с порошком внутри. Экспертиза показала, что это наркотик мефедрон массой 5,53 г (является крупным размером).

Юноша признался, что приобрел и хранил запрещенное вещество для личного употребления. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за угон.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«За совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.