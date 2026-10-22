Осудили мокшанца, собиравшегося подслушивать разговоры подчиненных

61-летний житель Мокшанского района предстал перед судом за приобретение специального технического средства, с помощью которого можно подслушивать разговоры.

Мужчина, занимавший должность в одной из компаний, купил шпионское устройство в интернете в конце декабря 2025 года. Он хотел использовать его на работе, чтобы знать, о чем говорят подчиненные сотрудники.

После получения мокшанец хранил покупку в гараже. Впоследствии устройство изъяли сотрудники регионального УФСБ России, проводившие обыск.

Мужчина признал свою вину.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.