В Мокшанском районе вдову участника СВО обманули на миллионы рублей

У 29-летней жительницы Мокшанского района, вдовы участника СВО, злоумышленники выманили 12 млн рублей. Аферисты долгое время общались с женщиной.

В мае 2026 года вдове позвонил «сотрудник военкомата» и рассказал, что ее погибшему на СВО мужу положена награда в виде денежного довольствия. Чтобы получить сумму, нужно было продиктовать номер СНИЛС.

Позже с женщиной связался человек, представившийся сотрудником силового ведомства, и сообщил, что она передала свои данные в запрещенную организацию и теперь является соучастницей преступления. Аферист пообещал вдове перевести ее из статуса подозреваемой в статус свидетеля и, продолжив общение, вошел в доверие.

Он убедил сельчанку снять 4 000 000 рублей, а затем передать купюры, якобы меченые, мужчине в Москве, назвав кодовое слов. Поверив, вдова отправилась в столицу. Билеты, а также проживание в гостинице были за счет мошенников.

После возвращения женщина рассказала аферистам, продолжавшим поддерживать с ней связь, что ей должна поступить еще одна выплата за мужа в размере 9 000 000 рублей. Злоумышленники убедили ее передать сумму по той же схеме.

Получив деньги, вдова вновь отправилась в столицу и отдала неизвестному 8 000 000 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Аферисты могут лишиться свободы на срок до 10 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.