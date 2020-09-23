В областном суде возобновились слушания по чемодановскому делу

23.09.2020 | 12:51

Во вторник, 22 сентября, в Пензенском областном суде после перерыва возобновилось слушание по чемодановскому делу.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе суда, в этот день были допрошены три свидетеля: 46-летний мужчина и два его сына 22 и 19 лет. Они находились у родственницы, которая проживает недалеко от места инцидента, и рассказали об увиденном.

На предыдущем заседании, состоявшемся 19 августа, в суде выступали трое потерпевших с улицы Кузнецова. Женщине осколок кирпича попал в висок, еще два молодых человека получили удары по ногам.

Ранее давали показания другие потерпевшие. Так, еще одной сельчанке осколки кирпичей попали по ногам, нанеся ссадины и синяки. Мужчина вышел из автомобиля, и в него полетели тяжелые предметы, угодившие в голову и ногу. Трое молодых людей получили травмы.

Бытовой конфликт между представителями цыганской общины и жителями Чемодановки произошел 13 июня 2019 года. В результате погиб мужчина 1985 года рождения: один из зачинщиков драки ударил его деревянным бруском по голове, и он на следующий день скончался в больнице. Еще 21 человек пострадал, было повреждено имущество.

Рассмотрение дела началось 19 мая. Ни один из подсудимых свою вину не признал.

В среду, 23 сентября, заседание продолжилось. По состоянию на 12:45 оно еще не завершилось.