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Криминал

В областном суде возобновились слушания по чемодановскому делу

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Во вторник, 22 сентября, в Пензенском областном суде после перерыва возобновилось слушание по чемодановскому делу.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе суда, в этот день были допрошены три свидетеля: 46-летний мужчина и два его сына 22 и 19 лет. Они находились у родственницы, которая проживает недалеко от места инцидента, и рассказали об увиденном.

На предыдущем заседании, состоявшемся 19 августа, в суде выступали трое потерпевших с улицы Кузнецова. Женщине осколок кирпича попал в висок, еще два молодых человека получили удары по ногам.

Ранее давали показания другие потерпевшие. Так, еще одной сельчанке осколки кирпичей попали по ногам, нанеся ссадины и синяки. Мужчина вышел из автомобиля, и в него полетели тяжелые предметы, угодившие в голову и ногу. Трое молодых людей получили травмы.

Бытовой конфликт между представителями цыганской общины и жителями Чемодановки произошел 13 июня 2019 года. В результате погиб мужчина 1985 года рождения: один из зачинщиков драки ударил его деревянным бруском по голове, и он на следующий день скончался в больнице. Еще 21 человек пострадал, было повреждено имущество.

Рассмотрение дела началось 19 мая. Ни один из подсудимых свою вину не признал.

В среду, 23 сентября, заседание продолжилось. По состоянию на 12:45 оно еще не завершилось.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Потянут время, переквалифицируют под превышение самообороны и всех отпустят с миром...

Гость||

Почему не судят американо- западных подстрекателей,раздувших этот пожар?

Гость||

Американцы переоделись цыганами.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в суде выступали трое потерпевших с улицы Кузнецова. Женщине осколок кирпича попал в висок, еще два молодых человека получили удары по ногам.
сто пудово они знают кто это сделал и наверное он на скамье подсудимых.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они находились у родственницы, которая проживает недалеко от места инцидента, и рассказали об увиденном.
и тоже наверное показали кто конкретно это сделал.

Гость||

Вот к чему приводят разборки по пьяной лавочке.

Гость||

Гость писал(a):

переквалифицируют под превышение самообороны и всех отпустят с миром.
и это будет правильно.

Гость||

гнать чернь и гнобить

Гость||

зверёныши шакалы

Гость||

Да на кол их!

Имя: Гость
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