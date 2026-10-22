Пензенца подозревают в финансировании экстремизма

Криминал

Пензенца подозревают в финансировании экстремизма
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26-летнего жителя Пензенской области подозревают в финансировании экстремизма.

Как установило следствие, мужчина сделал денежный перевод в пользу запрещенной в РФ организации. При этом он знал, что объединение признано экстремистским.

Деятельность пензенца пресекли сотрудники ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сообщили в региональном УФСБ России.

Ранее за спонсирование терроризма осудили 54-летнего жителя региона, который несколько раз через интернет перевел деньги на счет проукраинского движения. Центральный окружной военный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

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