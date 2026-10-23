Житель Шуиста пошел на преступление ради родственника

На Шуисте 39-летний мужчина пошел на кражу, чтобы подготовиться к встрече родственника из другого города.

Вечером на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина, расположенного в микрорайоне.

Росгвардейцы прибыли на место и выяснили: один из посетителей взял 3 бутылки дорогого коньяка, спрятал под куртку и попытался покинуть магазин без оплаты. На выходе его остановили охранники.

«В ходе беседы задержанный пояснил, что ожидал приезда родственника из другого города и хотел подготовиться к его встрече, накрыв праздничный стол», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.