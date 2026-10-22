Студента ПГУ подозревают в совершении теракта

В Алтайском крае полицейские задержали 19-летнего студента Пензенского государственного университета, подозреваемого в совершении теракта - поджоге служебного автомобиля.

«По имеющимся данным, студент в одном из мессенджеров вступил в переписку со злоумышленниками. Под предлогом оказания помощи спецслужбам в поимке преступника неизвестные убедили его приехать в Барнаул. Там молодой человек по указанию кураторов прошел на открытую автостоянку возле одного из отделов полиции. Используя горючую смесь, он поджег служебный автомобиль марки УАЗ», - рассказали в УМВД России по г. Барнаулу.

Полицейские задержали студента на месте преступления и оперативно ликвидировали возгорание.

Возбуждено уголовное дело. Юношу заключили под стражу. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

«Заказчики преступления устанавливаются», - добавили в УМВД.