Студента ПГУ подозревают в совершении теракта

Криминал

Студента ПГУ подозревают в совершении теракта
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В Алтайском крае полицейские задержали 19-летнего студента Пензенского государственного университета, подозреваемого в совершении теракта - поджоге служебного автомобиля.

Студента ПГУ подозревают в совершении теракта

«По имеющимся данным, студент в одном из мессенджеров вступил в переписку со злоумышленниками. Под предлогом оказания помощи спецслужбам в поимке преступника неизвестные убедили его приехать в Барнаул. Там молодой человек по указанию кураторов прошел на открытую автостоянку возле одного из отделов полиции. Используя горючую смесь, он поджег служебный автомобиль марки УАЗ», - рассказали в УМВД России по г. Барнаулу.

Полицейские задержали студента на месте преступления и оперативно ликвидировали возгорание.

Студента ПГУ подозревают в совершении теракта

Возбуждено уголовное дело. Юношу заключили под стражу. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

«Заказчики преступления устанавливаются», - добавили в УМВД.

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