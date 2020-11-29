Телефонные мошенники выманили у гражданки 1 710 000 рублей

29.11.2020 | 16:01

«Здравствуйте! Я сотрудник службы безопасности банка. В настоящий момент с вашей карты пытаются снять денежные средства. Чтобы избежать несанкционированного снятия, срочно сообщите мне код, который указан на вашей карте, а также тот код, который придет в СМС-сообщении», - примерно с такими словами обычно обращаются к вам по телефону мошенники.

Они очень убедительно объясняют, что конкретно нужно делать, дабы не лишиться денег. Очередной жертвой злоумышленников стала жительница Нижнеломовского района. Сперва ей позвонил неизвестный мужчина.

«Незнакомец сообщил, что злоумышленники взломали личный кабинет собеседницы и от ее имени оформили заявку на кредит. Чтобы предотвратить данную операцию, гражданке следует подать фиктивную заявку на кредит от своего имени, а деньги зачислить на резервный счет», - описала, как начиналась история, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Девушка поверила мошеннику и оформила кредит в сумме 890 тысяч рублей. Через некоторое время ей позвонила якобы сотрудница банка и попросила перечислить 595 тысяч, после чего карта оказалась заблокированной. Затем доверчивая жертва восстановила доступ.

Потом отправила мошенникам еще 260 тысяч на несколько абонентских номеров. Прошло два дня, и к ней вновь обратился лжесотрудник кредитного отдела и предложил взять в банке еще 890 тысяч и перевести их на указанный им счет.

«Через два дня девушке снова позвонили и сообщили, что необходимо проверить, списаны ли все денежные средства с кредитного лимита. Для этого ей следует оформить еще один кредит на сумму 500 000 рублей. Гражданка подала заявку в банк, но тот ее отклонил», - продолжила Ольга Евдокимова.

Уже потом, когда жительница Нижнеломовского района связалась со своими знакомыми банковскими служащим и все им рассказала, она поняла, что стала жертвой мошенников. В общей сложности она перечислила злоумышленникам 1 млн 710 тысяч рублей.