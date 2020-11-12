Бизнесмена из Сердобска обманули при покупке медоборудования

12.11.2020 | 10:30

Мошенники продолжают использовать пандемию коронавирусной инфекции как возможность для нелегального получения денег. Очередной жертвой преступных действий стал индивидуальный предприниматель из Сердобского района.

Мужчина обнаружил в интернете объявление о продаже обеззараживателей воздуха, позвонил по указанному номеру и договорился о поставке пяти приборов.

«После этого на электронную почту предпринимателя поступило коммерческое предложение, договор и спецификация к договору, а также счет на оплату», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина перечислил по указанным реквизитам всю сумму - 82 тыс. руб. В соответствии с договоренностью, аппаратуру должны были доставить в течение 9 дней после оплаты. Однако этого не произошло, продавец отключил телефоны, а сайт теперь недоступен.

Потерпевший обратился в полицию. Мужчина признал, что ему было известно о подобных способах обмана.

«По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - подчеркнули в УМВД.

Ранее от действий мошенников пострадала частная медицинская клиника в Пензенском районе. Организация лишилась 300 тыс. руб. при попытке закупить рентгенологическое оборудование.