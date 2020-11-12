Сетевое издание|18+|Четверг|12 ноя 2020|11:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Бизнесмена из Сердобска обманули при покупке медоборудования

Печать

Мошенники продолжают использовать пандемию коронавирусной инфекции как возможность для нелегального получения денег. Очередной жертвой преступных действий стал индивидуальный предприниматель из Сердобского района.

Мужчина обнаружил в интернете объявление о продаже обеззараживателей воздуха, позвонил по указанному номеру и договорился о поставке пяти приборов.

«После этого на электронную почту предпринимателя поступило коммерческое предложение, договор и спецификация к договору, а также счет на оплату», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина перечислил по указанным реквизитам всю сумму - 82 тыс. руб. В соответствии с договоренностью, аппаратуру должны были доставить в течение 9 дней после оплаты. Однако этого не произошло, продавец отключил телефоны, а сайт теперь недоступен.

Потерпевший обратился в полицию. Мужчина признал, что ему было известно о подобных способах обмана.

«По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - подчеркнули в УМВД.

Ранее от действий мошенников пострадала частная медицинская клиника в Пензенском районе. Организация лишилась 300 тыс. руб. при попытке закупить рентгенологическое оборудование.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Вот сволочи,ни чем не брезгуют, такое сейчас время...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте