В Пензе юноша взял у знакомого вещи на свидание и не вернул

05.11.2020 | 12:44

В Пензенской области будут судить 19-летнего жителя Башмаковского района, которого обвиняют в мошенничестве.

По делу установлено, что в марте юноша из села Морсово приехал в Пензу в гости к приятелю, с которым раньше вместе снимал квартиру на улице Бекешской.

Товарища дома не оказалось, но сельчанин познакомился с новым 18-летним арендатором. Пока молодые люди общались, визитера привлекли брендовые кроссовки и куртка, лежавшие в комнате.

Парень попросил вещи на время, якобы чтобы пойти в них на свидание с девушкой. Новый знакомый не отказал. Получив желаемое, хитрец вернулся в свое село.

«Вечером того же дня собственник вещей в социальной сети написал злоумышленнику просьбу вернуть одежду и обувь, однако сообщения были проигнорированы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Квартиросъемщик долго ждал, но в августе все же решил обратиться в полицию.

«Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье», - добавила Светлана Артамонова.