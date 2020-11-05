Сетевое издание|18+|Четверг|5 ноя 2020|14:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе юноша взял у знакомого вещи на свидание и не вернул

Печать

В Пензенской области будут судить 19-летнего жителя Башмаковского района, которого обвиняют в мошенничестве.

По делу установлено, что в марте юноша из села Морсово приехал в Пензу в гости к приятелю, с которым раньше вместе снимал квартиру на улице Бекешской.

Товарища дома не оказалось, но сельчанин познакомился с новым 18-летним арендатором. Пока молодые люди общались, визитера привлекли брендовые кроссовки и куртка, лежавшие в комнате.

Парень попросил вещи на время, якобы чтобы пойти в них на свидание с девушкой. Новый знакомый не отказал. Получив желаемое, хитрец вернулся в свое село.

«Вечером того же дня собственник вещей в социальной сети написал злоумышленнику просьбу вернуть одежду и обувь, однако сообщения были проигнорированы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Квартиросъемщик долго ждал, но в августе все же решил обратиться в полицию.

«Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье», - добавила Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Контрацептивы?

Гость||

Продырявил их

Гость||

Трусишки?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте