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Криминал

В Кузнецке сотрудница мобильного оператора нарушила права клиентки

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В Кузнецке привлечена к ответственности 21-летняя сотрудница компании - оператора сотовой связи. Девушку уличили в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к информации, которые она совершила с использованием служебного положения.

По версии следствия, в феврале 2019 года к девушке обратился ее родственник. Мужчина просил предоставить ему детализацию телефонных разговоров сожительницы (женщины 1990 года рождения).

Подозреваемая это сделала. Она распечатала детализацию за несколько периодов с июля по август 2018 года и передала родственнику. Таким образом она нарушила конституционное право потерпевшей на тайну телефонных переговоров.

О случившемся стало известно сотрудникам правоохранительных органов. В отношении девушки возбудили уголовное дело. Его расследованием занимались сотрудники региональных управления СКР и ФСБ.

«В ходе следствия от подозреваемой поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ.

Служители Фемиды удовлетворили ходатайство и прекратили уголовное дело. Кузнечанке назначили штраф в размере 10 тыс. руб.

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Источник — фото pixabay.com
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