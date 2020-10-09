Пензенец нашел свою банковскую карту благодаря звонку мошенников

В Пензенском районе аферист невольно помог местному жителю вернуть утраченное.
24-летнему сельчанину позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, рассказал, что по карте производятся подозрительные операции и счет необходимо защитить от злоумышленников. Для этого он попросил сообщить все реквизиты.
Молодой мужчина поверил и, встревожившись, принялся искать карту, но не нашел. Пришлось завершить вызов и обратиться в полицию с заявлением о пропаже.
Вскоре выяснилось, что потерянное забрал себе 29-летний житель Ольшанки Пензенского района.
«Он признался в содеянном и рассказал, что нашел банковскую карту в одном из торговых центров. Мужчина несколько дней расплачивался ею в магазинах и потратил на покупки более 20 тысяч рублей. СМС-оповещение о совершенных операциях по карте у заявителя не подключено», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.
Сейчас по факту мошенничества проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
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