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Криминал

Пензенец нашел свою банковскую карту благодаря звонку мошенников

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В Пензенском районе аферист невольно помог местному жителю вернуть утраченное.

24-летнему сельчанину позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, рассказал, что по карте производятся подозрительные операции и счет необходимо защитить от злоумышленников. Для этого он попросил сообщить все реквизиты.

Молодой мужчина поверил и, встревожившись, принялся искать карту, но не нашел. Пришлось завершить вызов и обратиться в полицию с заявлением о пропаже.

Вскоре выяснилось, что потерянное забрал себе 29-летний житель Ольшанки Пензенского района.

«Он признался в содеянном и рассказал, что нашел банковскую карту в одном из торговых центров. Мужчина несколько дней расплачивался ею в магазинах и потратил на покупки более 20 тысяч рублей. СМС-оповещение о совершенных операциях по карте у заявителя не подключено», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

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