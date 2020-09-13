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Криминал

Наркоторговца задержали через 7 лет после его пензенского подельника

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Вот уж поистине ирония судьбы. Двое молодых мужчин преступление совершали вместе, но один уже освободился из исправительной колонии, а другому только предстоит сесть на нары. Конфликт с законом произошел семь лет назад. Всему виной стала торговля гашишем.

«25-летний житель города Саратова согласно договоренности должен был организовать доставку наркотических средств на территорию города Пензы, а 38-летний житель города Пензы должен был реализовывать наркотические средства.

В тринадцатом году деятельность указанных граждан была пресечена правоохранительными органами», - рассказал старший помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Александр Перфилов.

Пензенец был осужден на 6 лет лишения свободы, а его подельник умудрился скрыться от преследования. Но недавно его задержали в Санкт-Петербурге - он проживал там по поддельным документам.

«Злоумышленнику не удалось уйти от уголовной ответственности, прокуратура Первомайского района города Пензы утвердила обвинительное заключение. Он предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также за использование заведомо поддельного паспорта», - добавил Александр Перфилов.

В общем, соучастники преступления поменялись местами. Кому воля, кому неволя.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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