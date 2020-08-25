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Криминал

Житель Пачелмы отнял телефон у знакомой, не желавшей зайти в гости

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В Пачелмском районе 53-летнего сельчанина осудили за грабеж.

1 июня мужчина подошел к знакомой, которая в тот момент находилась на территории его домовладения, и выхватил у нее из рук телефон с наушниками. Женщина стала просить вернуть ее вещи, но хозяин отказался сделать это и закрылся у себя в жилище.

Сельчанке ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

Житель Пачелмы признал свою вину и объяснил поведение нахлынувшей обидой, ведь ранее знакомая не захотела зайти к нему домой для распития спиртного.

Судом мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор в силу не вступил.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

раскрыли преступление века, медаль вам на воротник))))))))))))

Гость||

А могли и не раскрыть

Гость||

всем медали и премии

Гость||

могли бы уж и замять эту мелкую бытовуху

Гость||

Кому мелкая бытовуха,а кому - раскрытое преступление средней тяжести.полгода можно в хрен не дуть,получая зарплату с чистой совестью,штампуя отказные.

Гость||

За раскрытие такого преступления может кто и полковника получил.

Гость||

бедолага 200 часов будет работать...а пашков всего 6 лет будет СИДЕТЬ....

Имя: Гость
Комментарий:

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