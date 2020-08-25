Житель Пачелмы отнял телефон у знакомой, не желавшей зайти в гости

25.08.2020 | 16:24

В Пачелмском районе 53-летнего сельчанина осудили за грабеж.

1 июня мужчина подошел к знакомой, которая в тот момент находилась на территории его домовладения, и выхватил у нее из рук телефон с наушниками. Женщина стала просить вернуть ее вещи, но хозяин отказался сделать это и закрылся у себя в жилище.

Сельчанке ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

Житель Пачелмы признал свою вину и объяснил поведение нахлынувшей обидой, ведь ранее знакомая не захотела зайти к нему домой для распития спиртного.

Судом мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор в силу не вступил.