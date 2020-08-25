Житель Пачелмы отнял телефон у знакомой, не желавшей зайти в гости

В Пачелмском районе 53-летнего сельчанина осудили за грабеж.
1 июня мужчина подошел к знакомой, которая в тот момент находилась на территории его домовладения, и выхватил у нее из рук телефон с наушниками. Женщина стала просить вернуть ее вещи, но хозяин отказался сделать это и закрылся у себя в жилище.
Сельчанке ничего не оставалось, как обратиться в полицию.
Житель Пачелмы признал свою вину и объяснил поведение нахлынувшей обидой, ведь ранее знакомая не захотела зайти к нему домой для распития спиртного.
Судом мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Приговор в силу не вступил.
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раскрыли преступление века, медаль вам на воротник))))))))))))