Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

После двух краж в области ищут 47-летнего Александра Пищаева

Печать

В Пензенской области разыскивают 47-летнего Александра Ивановича Пищаева, подозреваемого в совершении сразу нескольких преступлений в марте этого года.

«По предварительным данным, он причастен к хищению телефона в баре на проспекте Строителей и краже 17 000 рублей из квартиры на улице Лядова», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчине на вид 45-50 лет, его рост 170 сантиметров, телосложение худощавое. Он может находиться на Шуисте, в Арбекове или на улице Кирова в Никольске, где зарегистрирован.

Всю имеющуюся информацию о подозреваемом просят сообщать по телефонам: 8-(8412)-598-771, 598-732 или 02 (с мобильного телефона – 102).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте