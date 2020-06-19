После двух краж в области ищут 47-летнего Александра Пищаева

19.06.2020 | 13:20

В Пензенской области разыскивают 47-летнего Александра Ивановича Пищаева, подозреваемого в совершении сразу нескольких преступлений в марте этого года.

«По предварительным данным, он причастен к хищению телефона в баре на проспекте Строителей и краже 17 000 рублей из квартиры на улице Лядова», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчине на вид 45-50 лет, его рост 170 сантиметров, телосложение худощавое. Он может находиться на Шуисте, в Арбекове или на улице Кирова в Никольске, где зарегистрирован.

Всю имеющуюся информацию о подозреваемом просят сообщать по телефонам: 8-(8412)-598-771, 598-732 или 02 (с мобильного телефона – 102).