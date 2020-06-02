Полиция ищет пару, подозреваемую в краже сумочки в Засечном

В Пензенской области разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в краже из магазина на улице Светлой села Засечного.
Вечером 28 мая кто-то из посетителей оставил свои вещи в камере хранения торговой точки, а позже забрал все, кроме сумочки с личными принадлежностями, чем воспользовались предприимчивые граждане.
Люди на фотографии могли присвоить забытый аксессуар. Сообщения в администрацию магазина о находке не поступало, владельцев никто не искал.
Пресс-служба регионального Управления МВД России дала приметы разыскиваемых:
Мужчине на вид 35-40 лет, рост 175-180 см. Был одет в красную майку и синие джинсы, темно-красную кофту.
Женщине на вид также 35-40 лет, рост 165-170 см, волосы светлые. На ней было светлое платье с рисунком в виде цветов. При себе имела сумку на тонком ремешке.
Жителей Пензенской области просят сообщить имеющуюся информацию о личностях людей и их местонахождении по телефонам отдела МВД России по Пензенскому району: 8-(8412)-599-302, 599-316, 71-10-90.
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