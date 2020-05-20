Пензячка надеялась устроиться на теплое местечко за 200 тысяч рублей

Во вторник, 19 мая, прозвучал приговор жителю Пензенской области за покушение на мошенничество.
Мужчина знал, что его знакомая мечтает работать в Первомайском районном суде и ищет посредника, который помог бы ей получить вожделенное место.
13 января пензенец рассказал женщине, что может посодействовать ей в устройстве на работу, однако ей необходимо будет потратить 200 тысяч рублей на взятки чиновникам суда, управления судебного департамента и областного правительства.
На самом деле мужчина ничем не мог помочь знакомой, однако он сумел убедить ее в своих широких возможностях. Введенная в заблуждение женщина согласилась, а на следующий день решила отказаться от заманчивого, но преступного предложения и обратилась в региональное управление ФСБ.
Сотрудники ведомства привлекли ее к оперативной разработке. 15 января в салоне Chevrolet Cruze она передала посреднику 100 тысяч. Мужчина ни с кем не собирался делиться деньгами доверчивой подруги - в его планах было присвоить их себе. Однако его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
В судебном заседании несостоявшийся мошенник полностью признал себя виновным.
Суд учел положительные характеристики мужчины, его возраст и состояние здоровья, а также раскаяние. В итоге он приговорен к условному лишению свободы на 1 год 4 месяца с полуторагодовым испытательным сроком.
«Приговор в законную силу не вступил», - отметили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.
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