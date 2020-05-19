Житель Лунинского района угнал у друга-пастуха машину после пикника

19.05.2020 | 10:15

69-летний житель Лунинского района едва не лишился автомобиля. Мужчина трудился пастухом, приехал к стаду на ВАЗ-21099 и оставив машину в двух километрах от села Сытинка с ключами зажигания в замке. Когда же он вернулся к месту, где стоял автомобиль, его там не оказалось.

Сельчанин обратился в полицию. Стражи порядка приехали и обнаружили «девяносто девятую» в овраге в трехстах метрах от места угона.

Полицейские восстановили картину произошедшего и нашли подозреваемого - 57-летнего жителя Сытинки. Как выяснилось, пока пастух пас скот, к нему пришли двое приятелей.

«Мужчины сели выпивать, но начавшийся дождь внес коррективы в процесс общения, и один из гостей стал собираться домой. Идти пешком по плохой погоде ему не захотелось. Он сел в автомобиль и двинулся в сторону дома. Однако далеко уехать не смог - машина из-за плохой погоды застряла в грязи. Злоумышленник бросил автомобиль и пошел домой пешком», - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«Защитите ваш автомобиль, мотоцикл или другое средство передвижения от противоправных посягательств. Установите охранную сигнализацию, используйте другие приспособления. Никогда не оставляйте машину открытой, если в ней никого нет. Закрывайте двери, даже если собираетесь отойти от нее на минуту-другую», - рекомендуют владельцам транспортных средств полицейские.