В Пензе доверчивый таксист перевел незнакомцу 8 тысяч рублей

11.05.2020 | 19:12

В пензенскую полицию потянулись таксисты. Как минимум два водителя машин с шашечками были обмануты жителем Самары. Один из них и обратился в правоохранительные органы.

«Связавшись с заявителем, неизвестный сообщил ложную информацию о том, что он является представителем иностранной делегации, которой нужны услуги перевозок в течение суток, пообещав оплатить услуги перевозок по повышенному тарифу. При этом, злоупотребляя доверием таксиста, неизвестный просил пополнить счет его абонентского номера, пообещав в дальнейшем вернуть данные денежные средства», - рассказал дознаватель отдела дознания УМВД РФ по г. Пензе Олег Вдовин.

Таким образом злоумышленник получил 8 000 рублей. А пензенец стал ждать дорогих гостей.

«Неизвестный указал адрес, где он должен был забрать иностранную делегацию. Прибыв на обозначенное место, заявитель, не дозвонившись до клиента, понял, что был обманут», - пояснил Олег Вдовин.

Полицейские вычислили злоумышленника. 39-летний житель Самары уже во всем сознался и рассказал, что это был не единственный такой случай. Деньги с телефонного счета он перечислял на свою банковскую карту, а затем тратил их на продукты питания. За содеянное ему грозит до двух лет тюрьмы.