11.03.2020 | 11:49

Жителя села Трофимовка Бессоновского района приговорили к реальному сроку за ложный донос. Жертвами его преступления стали двое знакомых.

Мужчины некогда дружили, однако в марте 2018 года поссорились. Обиженный сельчанин решил наказать бывших приятелей.

Он обратился к правоохранителям и рассказал, что друзья вымогают у него деньги. Предупрежденный полицейскими об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сельчанин написал заявление на обидчиков.

На суде злоумышленник полностью признал свою вину. Служители Фемиды приговорили его к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили порталу PenzaInform.ru в Бессоновском районном суде.