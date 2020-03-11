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Криминал | Житель Трофимовки поссорился с друзьями и обвинил их в преступлении

11.03.2020|11:49
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Жителя села Трофимовка Бессоновского района приговорили к реальному сроку за ложный донос. Жертвами его преступления стали двое знакомых.

Мужчины некогда дружили, однако в марте 2018 года поссорились. Обиженный сельчанин решил наказать бывших приятелей.

Он обратился к правоохранителям и рассказал, что друзья вымогают у него деньги. Предупрежденный полицейскими об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сельчанин написал заявление на обидчиков.

На суде злоумышленник полностью признал свою вину. Служители Фемиды приговорили его к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили порталу PenzaInform.ru в Бессоновском районном суде.

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