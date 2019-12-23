23.12.2019 | 17:33

На 15 лет в колонию строгого режима отправится житель Саратовской области за то, что 20 лет назад натворил на территории Пензенского региона. Суд наказал Рената Акчердакова за участие в двух грабежах и убийстве.

Все произошло летом 1999-го. Вместе со знакомыми он остановил машину на улице Калинина, попросил отвезти их к строительному колледжу, и там мужчины напали на водителя. Второй эпизод случился уже на следующий день, когда соучастники решили совершить ограбление в многоэтажке на проспекте Строителей.

«Незаконно проникли в квартиру и, угрожая ножами Тикот Елене и Тикоту Сергею, то есть с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовали выдать деньги. Получив отказ, одно из участвовавших в нападении лиц нанесло удар кулаком в лицо Тикоту, причинив ему закрытый перелом костей носа без смещения», - сообщил судья Пензенского областного суда Виктор Ховрин.

Из квартиры компания забрала деньги, золото и много водки. Участие в грабежах, в отличие от убийства, Акчердаков признает. Но суд считает, что в смерти мужчины, который 9 июня 1999-го подвозил компанию в Городищенский район, Ренат тоже виновен.

«Акчердаков с целью убийства накинул на шею потерпевшего веревочную петлю и стал его душить, а лицо, сидевшее на переднем пассажирском сиденье, с целью убийства нанесло потерпевшему удар ножом в грудь», - пояснил Виктор Ховрин.

Несчастного похоронили в лесу, а машину продали. Подельников было четверо. Троих мужчин задержали быстро, для них приговор прозвучал в 2000 году.

«Один еще находится в местах лишения свободы, остальные уже освобождены. Свою вину они признавали в совершении тех преступлений», - отметил начальник управления прокуратуры Пензенской области Владимир Волошин.

А Акчердаков уехал из Пензы в село в Саратовской области и тихо жил там без паспорта и регистрации. Его задержали в июне 2019-го. Приговор Пензенского областного суда еще не вступил в силу.