15.12.2019 | 10:42

В Пензе 41-летнего предпринимателя обманул мошенник, который представился сотрудником полиции.

Горожанину на сотовый позвонил незнакомец и, назвавшись правоохранителем, пояснил, что хочет заказать мебель. Для замеров коммерсанту было предложено проехать в здание регионального УМВД.

Когда мужчина уже находился в пути, «полицейский» вновь позвонил ему и попросил оплатить услуги провайдера, с которым у управления заключен договор. Траты незнакомец пообещал возместить при встрече.

«Следуя этой просьбе, горожанин перечислил на два счета 5 500 рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Прибыв на место, предприниматель понял, что стал жертвой аферистов.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают лиц, которые причастны к совершению преступления.

Ранее на аналогичную уловку попался 27-летний пензенский коммерсант. Мошеннику, представившемуся сотрудником МРЭО ГИБДД и попросившему заменить в здании систему видеонаблюдения, он перевел 6 600 рублей.