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Криминал | Предпринимателю из Пензы не удалось сделать мебель для регионального УМВД

15.12.2019|10:42
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В Пензе 41-летнего предпринимателя обманул мошенник, который представился сотрудником полиции.

Горожанину на сотовый позвонил незнакомец и, назвавшись правоохранителем, пояснил, что хочет заказать мебель. Для замеров коммерсанту было предложено проехать в здание регионального УМВД.

Когда мужчина уже находился в пути, «полицейский» вновь позвонил ему и попросил оплатить услуги провайдера, с которым у управления заключен договор. Траты незнакомец пообещал возместить при встрече.

«Следуя этой просьбе, горожанин перечислил на два счета 5 500 рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Прибыв на место, предприниматель понял, что стал жертвой аферистов.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают лиц, которые причастны к совершению преступления.

Ранее на аналогичную уловку попался 27-летний пензенский коммерсант. Мошеннику, представившемуся сотрудником МРЭО ГИБДД и попросившему заменить в здании систему видеонаблюдения, он перевел 6 600 рублей.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|15.12.2019 10:52|

penzainform.ru писал(a):

Когда мужчина
Это не мужчина это Осёл.

Гость|15.12.2019 11:05|

Как красиво угорают- региональное УМВД, МРЭО. А говорят что люди не доверяют полиции.

Гость|15.12.2019 11:05|

Таксист,табуреточник,. Кто следующий?

Гость|15.12.2019 11:13|

Прибыв на место, предприниматель понял, что стал жертвой аферистов..Заодно написал заявление,очень удобно.

Гость|15.12.2019 11:17|

Сразу приехал заявление писать)))))))))))))))) гыы

Имя: Гость
Комментарий:

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