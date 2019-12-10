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Криминал | Пензенец доверился сотруднику МРЭО ГИБДД и потерял крупную сумму

10.12.2019|09:52
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В Пензе мошенник выдал себя за сотрудника МРЭО ГИБДД и сумел выманить у горожанина крупную сумму.

С заявлением к правоохранителям обратился 27-летний коммерсант. Он рассказал, что занимается установкой систем видеонаблюдения и на различных порталах разместил объявление о своих услугах.

Вскоре ему на сотовый позвонил неизвестный мужчина, представился начальником отдела по снабжению МРЭО ГИБДД и сказал, что готов сделать заказ. Для этого предприниматель должен был приехать в подразделение, которое расположено на проспекте Строителей.

Горожанин немедленно отправился туда. В пути «сотрудник МРЭО ГИБДД» вновь позвонил ему и попросил пополнить баланс его телефона на 6 500 рублей. Деньги он обещал вернуть при встрече.

«Следуя этой просьбе, гражданин перевел указанную сумму, после чего незнакомец отключил телефон», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту мошенничества.

Это не первый случай, когда мошенники выдают себя за сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и различных ведомств. Так, пензенцы сталкивались со злоумышленниками, представлявшимися сотрудниками пожнадзора, МЧС, Роспотребнадзора, прокурорами, полицейскими.

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Гость|10.12.2019 10:24|

penzainform.ru писал(a):

27-летний коммерсант.
Первокласник или лошара?

Гость|10.12.2019 10:25|

Буртасы всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью.

Имя: Гость
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