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Криминал | Мошенники стали предлагать пензенцам перевести бонусы в деньги

01.11.2019|11:17
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В Пензенской области за два дня зарегистрировали 43 факта мошенничества и краж денег с банковских карт. Суммы причиненного ущерба варьируются от 3 000 до 200 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России в пятницу, 1 ноября.

При этом во всех случаях жертвы сами раскрывали злоумышленникам пароли и коды.

Так, жителю Нижнего Ломова незнакомец, представившийся специалистом банка по реализации бонусной программы, по телефону предложил перевести накопившиеся на счете бонусы в деньги. Для этого понадобилось установить на компьютер специальную программу. Выполнив все по инструкции и назвав поступавшие в СМС-сообщениях пароли, мужчина обнаружил, что со счета списалось 35 000 рублей.

«В другом случае жительница Пензы разместила в интернете объявление о продаже мебели. Ей позвонил незнакомец, сказал, что желает приобрести товар, и под предлогом внесения задатка на счет банковской карты попросил продиктовать реквизиты карты и коды, которые поступят в СМС-сообщениях. После того как гражданка передала запрашиваемые сведения, с ее счета похитили 40 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе.

В неприятную ситуацию попал и 18-летний студент, который заинтересовался в соцсети «ВКонтакте» объявлением «Отдам даром ненужную технику». Молодой человек связался по указанному номеру с автором публикации и договорился об отправке дорогого мобильного телефона при условии оплаты курьерской доставки.

«Когда гражданин перечислил 350 рублей, незнакомец попросил его сообщить реквизиты банковской карты и коды, которые поступят в СМС-сообщении, после чего со счета его карты списали все имевшиеся денежные средства», - добавили в полиции.

Сейчас по всем фактам краж проводятся проверки.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость|01.11.2019 11:54|

как люди с ума сходят кто вам так просто будет помогать? очнитесь.

Гость|01.11.2019 12:32|

Студенита не жалко, Василий деревенский... Еще и пошел заявление писать на свои 350р. Срамота

Имя: Гость
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