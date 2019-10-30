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Криминал | В Пензе мужчину подозревают в совершении преступлений 20 лет назад

30.10.2019|19:14
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Ренат Акчердаков обвиняется в совершении нескольких разбойных нападений и убийстве. Вместе со знакомыми он совершил их 20 лет назад, но на скамье подсудимых оказался только теперь, когда подельники уже отбыли свои сроки заключения, а один все еще находится в колонии.

Для сообщников приговор прозвучал в июле 2000-го. Ренат же все это время оставался на свободе.

«Спустя несколько дней после совершения последнего преступления он переехал жить в Саратов, где до настоящего времени проживал, создал семью. Причем он не регистрировался: с 16-летия он не получил паспорт и поэтому жил без регистрации как в Пензенской области, так и в Саратовской», - сообщил начальник управления прокуратуры Пензенской области Владимир Волошин.

По версии следствия, мужчина причастен к преступлениям, совершенным летом 1999 года. Сначала было нападение на таксиста, а потом - разбой и ограбление в квартире на проспекте Строителей.

Николай Тихонович не мог не прийти на процесс. 20 назад при ограблении квартиры пострадали именно его дети и имущество.

«Там и золотые вещи были - серьги, кольца обручальные. Я успокоился за 20 лет, а сейчас всполохнуло, когда приезжал следователь, и сердечко начало покалывать», - рассказал пострадавший.

Третий эпизод, который вменяется Акчердакову, - участие в убийстве на территории Городищенского района. Сообщники напали на мужчину, занимавшегося частным извозом, душили, резали, а потом похоронили в лесу. Автомобиль продали.

Процесс в областном суде только начинается. Виновен или нет житель Саратовской области, в ближайшее время должны решить служители Фемиды.

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Гость|30.10.2019 20:17|

А вот эта новость -

penzainform.ru 30.10.2019|16:14 писал(a):

В Пензе начался процесс над мужчиной, обвиняемом в убийстве в 1999 году
(https://www.penzainform.ru/news/crime/2019/10/30/v_penze_nachalsya_protcess_nad_muzhchinoj_obvinyaemom_v_ubijstve_v_1999_godu.html)

не о том же самом? Не?

Имя: Гость
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