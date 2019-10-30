30.10.2019 | 08:54

В Кузнецке завершено расследование уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). В совершении преступления обвиняется 21-летняя местная жительница.

«По данным следствия, не позднее 15 сентября 2018 года девушка 1998 года рождения решила незаконно организовать и проводить азартные игры», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Девушка арендовала помещение в кафе на Московском шоссе, привезла туда четыре единицы оборудования (согласно заключению экспертов, на двух из них было установлено программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры) и наняла операторов-кассиров для обслуживания клиентов.

Незаконная деятельность велась с сентября по октябрь 2018 года. По версии правоохранителей, девушка лично и с помощью персонала принимала клиентов и вела учет их ставок. Часть денег шла на оплату работы операторов, остальное злоумышленница присваивала.

В конце октября 2018 года игровое оборудование изъяли сотрудники отдела МВД России по городу Кузнецку. В отношении девушки завели уголовное дело.

«В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.