29.10.2019 | 16:15

Для Сергея Загорнова было делом чести раскрыть преступление, совершенное в Кузнецке более 9 лет назад. Подполковник полиции во что бы то ни стало хотел найти обидчика одинокой пенсионерки.

«В 2010 году я исполнял обязанности оперативника уголовного розыска отдела Министерства внутренних дел по городу Кузнецку. 19 сентября 2010 года в дежурную часть поступило сообщение по факту проникновения неизвестного лица в домовладение пожилой гражданки», - сообщил заместитель начальника ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

Злоумышленник проник туда через окно под покровом ночи, когда бабушка уже спала.

«Она попыталась встать, но однако не получилось, так как неизвестный мужчина подошел к ней и надавил на нее. В одной руке у него был фонарик, в другой - ножик. Он потребовал от нее денежные средства в сумме 1 000 рублей», - пояснил Сергей Загорнов.

Перепуганная женщина попросила подать ей кошелек. Там было всего 150, но грабитель удовольствовался и такой суммой.

Его искали все эти годы и наконец задержали. Он уже во всем сознался. На момент совершения преступления ему было всего 18 лет.

«Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность обвиняемого к совершению других преступлений на территории региона», - отметил старший следователь СО ОМВД России по г. Кузнецку Евгений Лаптев.