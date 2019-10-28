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Криминал | Зареченца подозревают в краже, совершенной перед объективами камер

28.10.2019|13:20
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В Заречном неоднократно судимого 31-летнего местного жителя подозревают в новом преступлении.

Инцидент произошел 17 октября. Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника зареченского отдела полиции Александра Михайлова, к правоохранителям с заявлением о краже обратилась женщина.

Она рассказала, что в магазине оставила без присмотра корзинку с покупками, среди которых находился и ее сотовый, а когда вернулась через минуту, телефона уже не было.

Правоохранители просмотрели записи с видеокамер и выяснили личность злоумышленника. Его нашли в течение суток, телефон изъяли.

Действиям зареченца дадут правовую оценку. Телефон, ставший его добычей, исследуют эксперты, которым предстоит установить стоимость устройства на момент хищения.

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