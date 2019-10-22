22.10.2019 | 08:12

В Нижнем Ломове завершено расследование убийства 24-летней женщины, совершенного в одном из домов на улице Октябрьской.

«По данным следствия, в ночь с 27 на 28 июля между обвиняемым 1987 года рождения, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности», - рассказала старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Женщина схватила нож и потребовала, чтобы мужчина ушел. Тот отобрал у нее оружие и не менее девяти раз ранил жертву в область тела, рук и ног, а потом попытался задушить.

После убийства мужчина скрылся на своей машине. Впоследствии он спрятал ее в лесу, забросав ветками.

Задержали злоумышленника 1 августа в Нижнем Ломове. Во время следствия он по решению суда находился под стражей.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть женщины наступила от колото-резаной раны грудной клетки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.