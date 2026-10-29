Бековчанку ударили ножом за желание прилечь на чужую кровать

Криминал

Бековчанку ударили ножом за желание прилечь на чужую кровать
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37-летняя жительница Бековского района в приступе ревности схватилась за нож и теперь может лишиться свободы на срок до 10 лет.

Инцидент произошел в дневное время 13 сентября. К женщине пришла 49-летняя знакомая, они вместе употребляли спиртное. Гостья в какой-то момент захотела отдохнуть и лечь при этом на одну кровать с сожителем хозяйки.

Обвиняемой это не понравилось, возник конфликт. Она взяла со стола хозяйственный нож и ударила им гостью в область грудной клетки.

Пострадавшая убежала и попросила помощи у соседей. Те вызвали скорую.

«Здоровью женщины был причинен тяжкий вред», - уточнили в Пензенской областной прокуратуре.

Обвиняемая, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности, сама сообщила в полицию о произошедшем. Уголовное дело направлено в Бековский районный суд.

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