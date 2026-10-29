Тверскую дроппершу обязали вернуть пензячке более 950 000 рублей

Криминал

Тверскую дроппершу обязали вернуть пензячке более 950 000 рублей
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71-летняя пензячка стала жертвой криминальной схемы «звонок из правоохранительных органов». Доверившись аферистам, она отдала им 950 000 рублей.

Лжесиловики несколько раз звонили пенсионерке в марте 2026 года и под предлогом сбережения денежных средств от мошенников завладели ее накоплениями.

Как выяснило следствие, деньги поступили на счет 39-летней жительницы Тверской области.

«Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с владелицы счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Требования удовлетворены в полном объеме, исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

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