В Тамале вынесли приговор автолюбительнице, сбившей пешехода

Криминал

В Тамале вынесли приговор автолюбительнице, сбившей пешехода
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В Тамале женщину-водителя осудили за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью пешехода.

В ноябре 2025 года сельчанка ехала по одной из улиц райцентра, не выбрав безопасную скорость, и сбила мужчину, который пересекал проезжую часть.

Пешеход получил серьезные травмы.

Женщина полностью признала вину, ее приговорили к 1 году ограничения свободы с лишением водительских прав на 1,5 года, уточнили в Тамалинском районном суде.

Ранее сообщалось о назначении наказания виновнику смертельного ДТП под Богословкой, которое случилось 26 ноября прошлого года на трассе Р-158.

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