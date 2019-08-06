06.08.2019 | 12:29

В УМВД России и региональном управлении СК РФ сообщили подробности убийства молодой женщины, совершенного в Нижнем Ломове в ночь с 27 на 28 июля. Обвиняемый - ее 32-летний сожитель - пытался скрыться, но 1 августа был задержан.

Сообщение о преступлении поступило в полицию по телефону от местного жителя. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка обнаружили тело 24-летней женщины с ножевыми ранениями. Рядом лежали записка (не с признанием вины) и две розы.

Пара снимала квартиру. «Злоумышленник познакомился с потерпевшей в городе Иваново, где находился на заработках, и предложил ей переехать в Нижний Ломов. Девушка трудилась на двух работах - продавцом в магазине и диспетчером такси, в то время как сам обвиняемый длительное время был безработным и лишь незадолго до происшествия устроился на одно из предприятий», - сообщили в пресс-службе УМВД.

По версии следствия, мужчина нанес сожительнице множественные удары ножом по спине, рукам и ногам и не менее одного - в область груди. Она скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый скрылся, но на его розыск ориентировали весь личный состав межмуниципального отдела МВД России «Нижнеломовский». Полицейские опрашивали его друзей, коллег, знакомых, прочесывали лесные массивы, проверяли заброшенные дома и другие места в Нижнеломовском и Вадинском районах, где он мог находиться.

Затем появилась информация, что злоумышленник скрывается неподалеку от Ломова (оказалось, он 30 километров прошел пешком из Вадинского района, где спрятал машину). Стражи порядка стали круглосуточно дежурить там, где обвиняемый мог появиться.

«В результате на четвертые сутки поисков одна из групп заметила человека, по приметам похожего на разыскиваемого, на одной из улиц Нижнего Ломова. Подозреваемый попытался убежать. Полицейские обнаружили его в овраге в зарослях бурьяна, где злоумышленник пытался спрятаться», - рассказали в УМВД.

Мужчину доставили в отдел, он признался в содеянном. По факту убийства возбудили уголовное дело.

«В ходе допросов он показал, что в ночь с 27 на 28 июля между ним и сожительницей произошла ссора на почве ревности. Мужчина утверждает, что девушка в процессе ссоры взяла в руку нож, но не угрожала ему и ударов не наносила. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у нее нож и нанес им потерпевшей множественные удары по телу», - прокомментировала старший помощник руководителя управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчину заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.