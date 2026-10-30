В Пензе пьяную женщину с трудом усадили в отсек для задержанных

Криминал

В Пензе пьяную женщину с трудом усадили в отсек для задержанных
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46-летнюю пензячку оштрафовали за нападение на полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

В середине августа этого года пьяная женщина находилась на улице в Октябрьском районе в компании нескольких человек. Ее поведение вызвало беспокойство у одной из местных жительниц, и та позвонила правоохранителям.

Прибывшие на место полицейские решили привлечь горожанку к ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде.

«Обвиняемая начала вести себя агрессивно и стала препятствовать помещению в отсек служебного автомобиля для административно задержанных лиц, после чего применила насилие к полицейскому роты патрульно-постовой службы, ударив его рукой», - сообщили в областном СУ СКР.

Другие правоохранители угомонили пензячку. В отношении нее возбудили уже уголовное дело. Суд назначил горожанке наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей.

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