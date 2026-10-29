Осужденного за убийство жителя области не удержали ограничения

Криминал

Осужденного за убийство жителя области не удержали ограничения
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67-летнего жителя Белинского района осудили за уклонение от административного надзора. Ранее мужчине вынесли приговор за убийство.

В 2020 году он освободился из мест лишения свободы, в отношении него установили административный надзор. Однако в течение нескольких лет мужчина игнорировал ограничения, из-за чего вновь был осужден. Его отправили на 4 месяца в исправительную колонию.

Но наказание не способствовало изменениям, мужчина снова не соблюдал требования и в течение года не раз привлекался к административной ответственности.

В июле 2026 года его задержали нетрезвым в общественном месте.

Гражданин признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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