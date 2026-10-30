На Западной Поляне у мусорного бака оставили пакет, набитый деньгами

Пензенские полицейские задержали 22-летнюю жительницу Ивановской области. Девушка исполнила роль курьера и забрала у 73-летней пенсионерки пакет со сбережениями.

Пожилой пензячке позвонила «управляющая домом» и рассказала, что во дворе установят новые павильоны для сбора ТКО и нужно приобрести индивидуальный ключ. Поверив, пожилая женщина продиктовала код из СМС-сообщения, необходимый для получения «услуги».

Затем ей позвонил «сотрудник силового ведомства» и напугал известием, что со счета пензячки попытались снять деньги. Он убедил женщину задекларировать средства, чтобы обезопасить их.

Пенсионерка собрала все сбережения, что хранила дома: 10 000 долларов США, 3 500 евро и 130 000 рублей, завернула их в пакет и передала прибывшему курьеру. Потом она пошла в банк и сняла 8 133 000 рублей.

Пензячке снова позвонили и потребовали закрыть все счета, перевести деньги в доллары и отдать их курьеру. Женщина послушалась. Всего она передала аферистам около 9 448 000 рублей.

Личность одного из курьеров удалось установить. Девушка во всем призналась.

Она получила от нанимателей адрес и прибыла в областной центр на такси. Забрав пакет с деньгами, гостья Пензы отвезла его на Западную Поляну и оставила возле мусорного бака, а после отправилась по своим делам.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению остальных участников преступной схемы», - сообщили в региональном УМВД РФ.