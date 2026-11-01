Пензенец напал с ножом на сотрудника газовой службы

В Пензе задержали 36-летнего горожанина, ударившего ножом сотрудника газовой службы. О раненом пациенте в полицию сообщили медики.

Оперативники установили личность подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал подробности.

Выйдя из квартиры, он почувствовал запах газа в подъезде и вызвал специалистов. Те приехали, по его мнению, слишком медленно, так что пришлось их отругать.

Разгорелся конфликт, и разозлившийся пензенец ударил одного из газовщиков ножом в руку.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, уточнили в региональном УМВД.