У кузнечанина изъяли почти полкилограмма марихуаны

Криминал

У кузнечанина изъяли почти полкилограмма марихуаны
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48-летнего жителя Кузнецка задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Таким оказался итог проверки полученной оперативной информации.

Полицейские нашли у горожанина коробку с веществом растительного происхождения. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Анализ подтвердил: представленное на исследование вещество - наркотическим средство, марихуана массой около 498 граммов.

Кузнечанин по всем признался. По его словам, накануне задержания он собрал части растения во время прогулки у реки для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Нарушитель закона может отправиться в колонию на 10 лет.

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