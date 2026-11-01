У кузнечанина изъяли почти полкилограмма марихуаны

48-летнего жителя Кузнецка задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Таким оказался итог проверки полученной оперативной информации.

Полицейские нашли у горожанина коробку с веществом растительного происхождения. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Анализ подтвердил: представленное на исследование вещество - наркотическим средство, марихуана массой около 498 граммов.

Кузнечанин по всем признался. По его словам, накануне задержания он собрал части растения во время прогулки у реки для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Нарушитель закона может отправиться в колонию на 10 лет.